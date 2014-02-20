مقتل 15 شخصاً في غارة جوية على معاقل طالبان بباكستان

أعلنت السلطات في باكستان عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصاً الخميس، في ضربات شنها الطيران الباكستاني على معاقل لطالبان بشمال غرب البلاد.

وشنت الغارات على مواقع في وزيرستان الشمالية، وهي معقل جهادي على الحدود مع أفغانستان المجاورة، في حين اقترحت طالبان باكستان الأربعاء على الحكومة وقفاً لإطلاق النار، بهدف استئناف محادثات السلام التي علقت هذا الأسبوع.

وقال مسؤول في قوات الأمن "لدينا معلومات تتحدث عن أن 15 متمرداً بينهم أجانب قتلوا في هذه الضربات الجوية".

وأضاف أن "الضربات أصابت بدقة مخابئ المتمردين"، مضيفاً أن "مخزناً كبيراً للأسلحة والذخائر قد دمر أيضاً".

واستهدفت الضربات منطقة مير علي والمناطق المجاورة لها في وزيرستان الشمالية.

واقترحت حركة طالبان الباكستانية أمس الأربعاء على الحكومة وقفاً لإطلاق النار وطالبت بضمانات بأن لا يهاجم الجيش مواقعها.

وكانت محادثات السلام قد توقفت منذ الاثنين بعد أن تبنى فصيل من طالبان مقتل 23 جندياً باكستانياً خطفوا في يونيو 2010.