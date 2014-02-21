الحكومة الصومالية تعرض جثث مهاجمي قصر الرئاسة

عرضت الحكومة الصومالية سبع جثث لمسلحين ينتمون إلى حركة الشباب المسلحة، حاولوا، اليوم الجمعة، اقتحام القصر الرئاسي بالعاصمة مقديشو.

وقال وزير الأمن القومي، عبدالكريم حسين جوليد، إن حرس القصر قتلوا جميع المهاجمين الذين كانوا عبارة عن 9 انتحاريين، انفجر اثنان منهم داخل سيارتهم، فيما قتلت قوات الأمن السبعة الآخرين رمياً بالرصاص، متحدثاً عن إلقاء القبض عن آخرين.

وبدت آثار الرصاص على وجوه المهاجمين السبعة الذين كانوا بزي قوات الأمن.

ودعا الوزير الصومالي المواطنين إلى العمل مع قوات الأمن لدحر العنف، مشيراً إلى أن الأجهزة الصومالية غير قادرة على التغلب على الإرهابيين ما لم يكن هناك تأييد شعبي.

وتعهد وزير الأمن بتكثيف العمليات العسكرية ضد حركة الشباب، قائلاً: "سنتخذ إجراءات صارمة في الأيام المقبلة، وعلى المواطنين الصبر".

وأوضح الوزير الصومالي أن هدف هذه المجموعة كان إعلامياً لإثبات أنها قادرة على الهجوم على القصر الرئاسي.

ويرى المراقبون أن حركة الشباب تهدف من هذه الهجمات إلى إبراز فكرة أنها مازالت متماسكة وقادرة على الوصول إلى المناطق الحكومية الحساسة، رغم الاستعدادات العسكرية للقوات الإفريقية بالصومال، التي تنوي في الأسابيع القليلة القادمة القيام بهجمات واسعة على المناطق التي تسيطر عليها حركة الشباب في جنوب الصومال.