القضاء الروسي يدين 8 متظاهرين مناهضين لبوتين

أدانت محكمة روسية، اليوم الجمعة، 8 متظاهرين متهمين بالقيام بأعمال عنف خلال تظاهرة جرت عشية تنصيب فلاديمير بوتين رئيساً في مايو 2012، كما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس.

وكان الأشخاص الثمانية ملاحقين بتهمة المشاركة في "اضطرابات جماعية" و"العنف ضد قوات الأمن" خلال تظاهرة 6 مايو 2012 في قضية تعتبرها المعارضة دليلاً على القمع الذي يمارس في روسيا.

ويمكن أن تصدر على المتظاهرين أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين خمس وست سنوات.

والمتظاهرون الثمانية هم: اندريه بارابانوف، وستيبان زيمين، ودينيس لوتسكيفيتش، وياروسلاف بيلوسوف، وارتيم سافيلوف، وسيرغي كريفوف، والكسندرا دوخانينا، والكسي بوليخوفيتش.

وأعلن ناطق باسم شرطة موسكو أن حوالي 200 شخص اعتقلوا، اليوم الجمعة، أمام المحكمة. وتجمع نحو ألف شخص أمام المبنى لدعم المتهمين وهم يهتفون "حرية".