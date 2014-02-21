إطلاق سراح تيموشنكو رمز ثورة أوكرانيا البرتقالية

قرر البرمان الأوكراني، اليوم السبت، إطلاق سراح رمز ثورة البلاد البرتقالية زعيمة المعراضة المعتقلة، يوليا تيموشنكو.قرر البرلمان الأوكراني، اليوم السبت، إطلاق سراح رمز ثورة البلاد البرتقالية زعيمة المعارضة المعتقلة، يوليا تيموشنكو.

وصوت البرلمان الأوكراني، أمس الجمعة، على قانون يلغي مادة في قانون العقوبات، ما فتح الباب أمام إطلاق سراح المعارضة.

وحُكم على رئيسة الوزراء السابقة تيموشنكو بالسجن 7 سنوات عام 2011، بعد إدانتها بسوء استخدام السلطة، وذلك إثر وصول الرئيس فيكتور يانكوفيتش، خصمها السياسي الرئيسي إلى السلطة.

وجاء تصويت البرلمان على القانون المذكور بعد ساعات من التوقيع على اتفاق بين يانكوفيتش وممثلين عن المعارضة الأوكرانية، سعياً لحل أزمة سياسية حادة استمرت ثلاثة أشهر، وسقط خلالها أكثر من 65 قتيلاً في كييف خلال الأيام الأربعة الماضية.

وأقر البرلمان الأوكراني إلغاء مادة قانون العقوبات المذكورة بأكثرية 310 أصوات من أصل 450.

وخسرت تيموشنكو أمام يانوكوفيتش في الانتخابات الرئاسية لعام 2010، بعد أن شكلت رمزا للثورة البرتقالية المؤيدة للغرب في العام 2004.

وأثار اعتقال تيموشنكو، الذي وصفته المعارضة بعملية "ثأر سياسي"، أزمة خطيرة بين كييف والاتحاد الأوروبي، والذي شدد على أن إطلاق سراحها شرط أساسي للتوقيع على اتفاق شراكة بين الجانبين.