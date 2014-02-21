رئيس فنزويلا يهدد شبكة "سي إن إن" الأميركية

هدد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بوقف بث شبكة "سي إن إن" الأميركية في حال لم تعدل برامجها، متهماً المحطة الإخبارية الأميركية بالسعي إلى إظهار بلاده بأنها في حالة "حرب أهلية"، بحسب تقرير إخباري اليوم الجمعة.

وقال الرئيس للإذاعة والتلفزيون في فنزويلا، أمس الخميس: "طلبت من وزيرة الاتصالات، ديلسي رودريغيز، إبلاغ "سي إن إن" ببدء العملية الإدارية لوقف برامجها في حال لم تصحح موقفها. يجب وقف هذه الحملة الدعائية للحرب".

وأضاف: "كنت في مكتبي وأشاهد "سي إن إن"، ويبدو أن الأمر يتعلق ببرامج حرب طيلة الـ24 ساعة. يريدون أن يظهروا للعالم أن فنزويلا في حالة حرب أهلية".

والأسبوع الماضي، سحبت الحكومة الفنزويلية تراخيص قنوات الشبكة الإخبارية الكولومبية "إن تي إن 24"، متهمة إياها بإيجاد حالة من "القلق" في صفوف الشعب ببثها صوراً عن اضطرابات بعد مظاهرات طلابية وللمعارضة.

وأخيراً، رفضت الحكومة الفنزويلية بشكل قاطع تصريحات الرئيس الأميركي بشأن إدانة العنف في فنزويلا.

وتشهد فنزويلا منذ مطلع فبراير تظاهرات طلابية مدعومة من المعارضة، بدأت خارج المدن للاحتجاج على غياب الأمن وغلاء المعيشة، تليها أعمال عنف في المساء باستمرار.

وسقط 4 قتلى منذ بداية هذه التعبئة التي يأمل بعض قادة المعارضة المتشددين الاستفادة منها لإسقاط الرئيس مادورو، الذي انتخب على رأس البلاد في أبريل الماضي بعد وفاة راعيه الرئيس الاشتراكي السابق هوغو تشافيز.