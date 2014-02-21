عواصف قوية تجتاح أميركا وتحذير من أعاصير محتملة

قال خبراء أرصاد إن عاصفة قوية اجتاحت شمال وسط الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، مصحوبة بثلوج كثيفة وأعاصير مهددة بمزيد من الأعاصير والعواصف الرعدية القوية والرياح العاتية في ولايات الجنوب الشرقي.

وفي وسط جورجيا، قال مسؤول محلي إن أشجاراً وخطوط كهرباء سقطت ملحقة أضراراً بعدة مبانٍ صباح اليوم الجمعة، لكن لم ترد بلاغات عن إصابة أحد.

وقال خبراء الأرصاد إن العاصفة أثارت مخاوف من أن تهب رياح مدمرة وربما أعاصير من أجزاء من جنوب كاليفورنيا وتمر عبر نورث كارولاينا وفرجينيا وجنوب ماريلاند وديلاوير.

وقال جيرمي جرامز، خبير الأرصاد الجوية في مركز التنبؤ بالعواصف: "هناك خط كبير من العواصف يمتد من غرب وجنوب غرب العاصمة واشنطن حتى شمال غرب فلوريدا".

وورد أكثر من 35 تقريراً، اليوم الجمعة، عن رياح عاتية وأضرار في جنوب جورجيا وشمال فلوريدا ونورث كارولاينا وفرجينيا وشرق كنتاكي.

وقال موقع "فلايت أوير" الذي يتابع حركة الطيران إنه تم إلغاء نحو ثلاثة آلاف رحلة جوية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة وإن أكثر من 700 رحلة ألغيت بحلول ظهر اليوم الجمعة.

واجتاحت العاصفة نفسها شمال وسط الولايات المتحدة أمس الخميس مصحوبة بثلوج كثيفة، وفي أيوا ومينيسوتا وويسكونسن، فضلاً عن عواصف رعدية شديدة وتقارير عن عدة أعاصير في أجزاء مختلفة من إيلينوي.

ووردت تقارير عن رياح قوية سببت أضراراً من أنديانا جنوباً إلى لويزيانا.

وقالت قناة "دابليون.كيه.آر.إن" التلفزيونية إن الرياح اقتلعت سقف صالة للألعاب الرياضية بمدرسة ثانوية في تنيسي.

وأدت الرياح إلى سقوط ما يصل إلى 30 سنتيمتراً من الثلوج في أجزاء من مينيسوتا وويسكونسن. ونصحت السلطات قائدي السيارات بتجنب الطرق التي تغطيها الثلوج والجليد في معظم أنحاء مينيسوتا.

وأبلغت خدمة الدوريات في ولاية مينيسوتا عن 404 حوادث منذ هبت العاصفة أمس الخميس. وانقطعت الكهرباء عن نحو 58 ألفاً من عملاء شركة ويسكونسن إكسيل للكهرباء خلال العاصفة، وقالت الشركة إن الخدمة أعيدت لجميع العملاء باستثناء 9400 منهم.