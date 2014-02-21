30 قتيلا في غارات للجيش الباكستاني على معاقل لطالبان

قتل أكثر من 30 مسلحاً من عناصر حركة طالبان باكستان، في غارات شنها سلاح الجو الباكستاني الخميس، على معاقل للحركة في شمال غرب البلاد، بحسب ما أفاد مسؤولون أمنيون.

وكانت سلسلة أولى من هذه الغارات، التي استهدفت جميعها مواقع في ولاية وزيرستان الشمالية أوقعت صباحا 15 قتيلا، بينهم أجانب يقاتلون في صفوف طالبان.

وأفاد مسؤول آخر أن ما لا يقل عن 16 أوزبكيا قتلوا في غارات أخرى في الولاية نفسها.

وفي سلسلة الغارات الأولى قصف الطيران الباكستاني بعد منتصف الليل معسكرات طالبان في مقاطعة مير علي بولاية وزيرستان الشمالية في المناطق القبلية شمال غرب البلاد التي تعتبر معقل الحركات الإسلامية المتطرفة في المنطقة، وفق مصادر أمنية.

وصرح مسؤول استخباراتي باكستاني كبير، "أن تقاريرنا تؤكد مقتل 15 مقاتلاً من بينهم أجانب في تلك الغارات الجوية".

وأضاف، "أن الغارات استهدفت بدقة معسكرات طالبان، ودمرت مخبأ كبيرا للأسلحة والذخيرة".

من جهته، قال مسؤول آخر، "إن الطائرات الحربية الباكستانية شنت سلسلة غارات ثانية على مواقع أخرى في الولاية نفسها، أسفرت عن مقتل 16 أوزبكيا على الأقل".

وأضاف، "أن الغارات استهدفت بدقة عالية معسكرات لطالبان. لقد تم أيضا تدمير مخبأ كبير للذخيرة".

وكانت ولاية وزيرستان الشمالية، أكثر المناطق المستهدفة بغارات الطائرات الأميركية بدون طيار خلال العقد الأخير، لكن نادرا ما يستهدفها الطيران الحربي الباكستاني.

كما استهدف قصف سلاح الجو الباكستاني، الخميس، معسكرات للمتمردين في إقليم خيبر المحاذي لأفغانستان.