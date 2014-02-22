إصابة 16 فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة

أصيب 16 فلسطينياً، الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي، بينهم 14 أصيبوا في مواجهات اندلعت قرب الحدود مع إسرائيل في منطقة الشجاعية شرق مدينة غزة، بحسب ما أعلن مسؤول في القطاع الصحي.

وقال الطبيب أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة حماس: "إن 14 مصاباً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي هي حصيلة المواجهات شمال شرق مدينة غزة قرب جباليا".

وأضاف "أن أحد الجرحى في حالة خطرة ويدعى محمد حلس، البالغ من العمر 12 عاما، حيث أصيب برصاصة في الرأس".

وقال مصدر طبي في مستشفى غزة الأوروبي برفح: "إن أحد عناصر الأمن التابع لحكومة حماس أصيب برصاصة في القدم عندما أطلق الجنود الإسرائيليون النار قرب معبر صوف النار تجاه عدد من الأطفال والصبية كانوا يلعبون قرب منازلهم القريبة من الحدود الفلسطينية الإسرائيلية شرق رفح".

وكان القدرة ذكر في حصيلة سابقة أن عشرة مواطنين فلسطينيين أصيبوا بعد ظهر الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي شرق مدينة غزة.

وأوضح أن جميع المصابين تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة لتلقي العلاج.

وأكد شهود عيان أن مئات الفلسطينيين بينهم عشرات الصبية والشبان تجمعوا بدعوة من "شباب ائتلاف الانتفاضة"، قرب نقطة نحال العوز الإسرائيلية شرق مدينة غزة، احتجاجاً على المنطقة الحدودية العازلة التي تقيمها إسرائيل شرق قطاع غزة وللمطالبة برفع الحصار، فاندلعت مواجهات مع القوات الإسرائيلية المتواجدة في المنطقة.

ومنذ عدة أسابيع تشهد هذه المنطقة الحدودية شرق غزة، مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي كل يوم جمعة.