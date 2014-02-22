حركة الشباب: هجوم أمس بهدف قتل أو خطف رئيس الصومال

قالت حركة الشباب الصومالية المرتبطة بالقاعدة إنها كانت تسعى لاغتيال الرئيس حسن شيخ محمود أو خطفه، عندما هاجمت المجمع الرئاسي أمس الجمعة.

وقتل 11 شخصاً على الأقل عندما اقتحم مقاتلو الشباب بوابة للمجمع بسيارة ملغومة أمس الجمعة واشتبكوا بالأسلحة النارية مع الحراس في المجمع الحصين، الذي يعرف باسم فيلا الصومال. ولم يصب الرئيس الصومالي بأذى في الهجوم.

وقال المتحدث باسم الشباب شيخ علي محمود راجي لوكالة "رويترز" اليوم السبت: "الهدف الأساسي للهجوم على القصر يوم الجمعة كان اغتيال الرئيس الصومالي المزعوم أو خطفه.. أرسلنا مجاهدين مدربين جيداً من قواتنا الخاصة ليحضروا لنا الرئيس حياً أو ميتاً".

وشهدت مقديشو في الأسابيع القليلة الماضية سلسلة من الهجمات الانتحارية التي أعلنت المسؤولية عنها حركة الشباب التي طردت من المدينة في منتصف 2011 لكنها واصلت شن هجمات.

وقالت الشرطة إن المهاجمين كانوا يرتدون الزي الرسمي الذي يرتديه رجال الحرس الرئاسي، وإن بعضهم كان يرتدي سترات ناسفة خلال الهجوم الذي كان منسقاً تنسيقاً جيداً.

وأعلنت الحكومة أن مدير مكتب رئيس الوزراء ومديرا سابقا للمخابرات قتلا إلى جانب المتشددين التسعة الذين شنوا الهجوم.

كما أكد الرئيس محمود أمس أن الهجوم لن يثني حكومته عن العمل لإعادة إعمار الصومال ووصف الشباب بأنها "جماعة هامشية على وشك الانقراض".

ويستعد الصومال لشن حملة عسكرية بقيادة قوة حفظ السلام الموسعة التابعة للاتحاد الإفريقي لطرد المتمردين الذين يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية من معاقلهم المتبقية بحلول نهاية 2014.