قوات المالكي تستعيد ناحية سليمان بيك الاستراتيجية

استعادت قوات المالكي السيطرة على ناحية سليمان بيك الاستراتيجية شمال بغداد.

وأعلن طالب البياتي، مدير ناحية سليمان بيك (150 كلم شمال بغداد)، الواقعة على الطريق الذي يربط بغداد بشمال البلاد في تصريح لوكالة "فرانس برس"، أن "الناحية محررة بالكامل منذ أمس الجمعة، ولا يوجد أي مسلح، فقط قوات الشرطة والجيش".

وأضاف أن "الجيش داخل المدينة يعزز تواجده فيها عبر بناء أبراج مراقبة ووضع سواتر ترابية".

ورغم تحرير الناحية من المسلحين، قال البياتي إن "القوات الأمنية تمنع العائلات من العودة إليها لأسباب غير معروفة".

وسيطر مسلحون ينتمي بعضهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" على بعض أجزاء هذه الناحية لنحو أسبوع شهد اشتباكات يومية بين المسلحين وقوات الشرطة والجيش.

وكانت ناحية سليمان بيك قد سقطت في أيدي مجموعات من المسلحين المناهضين للحكومة في أبريل الماضي لعدة أيام، قبل أن تستعيد القوات الحكومية السيطرة عليها.