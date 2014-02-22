قوات المالكي تعلق عملياتها في الفلوجة 3 أيام

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، أن قوات المالكي أوقفت عملياتها العسكرية في مدينة الفلوجة التي يسيطر عليها مسلحون منذ بداية العام لفترة ثلاثة أيام، وذلك "حقناً للدماء".

وأوضحت الوزارة في بيان أنه "تم إيقاف العمليات العسكرية التي تتخذ نحو أهداف منتخبة للمجاميع الإرهابية لمدينة الفلوجة ولمدة 72 ساعة اعتباراً من مساء الجمعة (أمس)، ولغاية يوم الاثنين" المقبل.

وذكر البيان أن قرار تعليق العمليات العسكرية التي تشمل ضربات جوية وقصفاً متواصلاً لمواقع المسلحين جاء "استجابة للنوايا الطيبة والاتصالات المتكررة مع قوى الخير ودعاة السلم، ولحقن الدماء في الفلوجة من رجال دين وشيوخ عشائر وضباط".

وحذرت وزارة الدفاع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، والتنظيمات الجهادية الأخرى التي يوالي بعضها القاعدة من استغلال فترة توقف العمليات العسكرية ضمن المهلة المحددة "للاعتداء على القوات المسلحة والمواطنين ومنشآت الدولة والمستشفيات".

وتابعت: "نؤكد أننا سنتابع ونرصد تلك التحركات الشريرة، وسيكون الرد قاسياً وعنيفاً".

كما جددت وزارة الدفاع مطالبة أهالي المدينة بـ"العمل على عزل التنظيمات الإرهابية وطردها من مدينتهم".