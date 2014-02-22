مادورو يدعو أوباما للحوار بعد طرد الدبلوماسيين

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى إجراء حوار مع السلطات الفنزويلية، وذلك بعد أيام فقط من طرد ثلاثة دبلوماسيين بتهمة إثارة احتجاجات عنيفة.

وفي تصريح لوزير الخارجية الأميركي جون كيري اعتبر، الجمعة، أن استخدام السلطات الفنزويلية القوة ضد المتظاهرين أمر غير مقبول، ودعا كراكاس إلى التحاور مع المعارضة وإطلاق سراح أنصارها المعتقلين.

وقال كيري في بيان له: "استخدام القوة من جانب الحكومة واستخدامها القضاء لترهيب المواطنين والسياسيين الذين يمارسون حقهم المشروع في التظاهر هو أمر غير مقبول ولن يؤدي إلا إلى زيادة مخاطر العنف".

وتابع أن حكومة مادورو عمدت إلى سجن طلاب وشخصية رئيسية في المعارضة، وقد قيدت حرية التعبير والتجمع التي لا بد منها للنقاش السياسي المشروع.

وأعلن في وقت سابق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه أمر بـ"طرد ثلاثة موظفين قنصليين للولايات المتحدة"، متهما إياهم بلقاء طلاب من المتظاهرين المعارضين للحكومة.

ولم يحدد مادورو أسماء هؤلاء المسؤولين، ولكنه قال إن وزير الخارجية الفنزويلي سيعلن مزيدا من التفاصيل في وقت لاحق.

وقال مادورو في كلمة تلفزيونية إن سلطات بلاده رصدت مجموعة من المسؤولين الأميركيين في الجامعات، يعقدون اجتماعات في الجامعات الخاصة على مدار شهرين.