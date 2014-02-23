أميركا تعتزم إطلاق برنامج للأقمار الصناعية "للتجسس"

قال قائد شؤون الفضاء بالقوات الجوية الأميركية إن الولايات المتحدة تعتزم إطلاق زوج من الأقمار الصناعية لمواصلة المراقبة الدقيقة للمركبات الفضائية للدول الأخرى التي تدور على ارتفاع 35970 كيلومتراً فوق كوكب الأرض، بالإضافة إلى اقتفاء أثر الحطام في الفضاء.

وقال الجنرال وليام شيلتون في اجتماع لرابطة القوات الجوية في أورلاندو يوم الجمعة إن البرنامج الخاص بمعرفة مواقع المركبات الفضائية بالنسبة لكوكب الأرض والذي كان سرياً فيما مضى يعد جزءاً مكملاً لأجهزة رادار تتمركز على الأرض وتلسكوبات لاقتفاء أثر آلاف من قطع الحطام، ومن ثم تجنب حدوث تصادمات في المدارات.

وأضاف أن هذا البرنامج سيقدم منظوراً أكثر تفصيلاً عن الأنشطة الفضائية، وقال إن القمرين الصناعيين اللذين من المقرر إطلاقهما هذا العام سيكونان بغرض رصد مخاطر محتملة من مركبات فضائية أخرى.

وقال شيلتون في كلمته التي نشرت على موقع رابطة القوات الجوية إن البرنامج "من شأنه تعزيز قدرتنا على الفهم عندما يحاول الخصوم تجنب اكتشافهم مع كشف قدرات قد تكون بحوزتهم."

والشبكة التي تتألف من قمرين صناعيين من إنتاج شركة أوربيتال ساينسيز وستستخدم مداراً يضم الكثير من أقمار الاتصالات الصناعية في العالم ومركبات فضاء أخرى.

وتقتفي القوات الجوية حالياً أثر حوالي 23 ألف قطعة حطام يتجاوز قطر كل منها عشرة سنتيمترات، وتتوزع هذه القطع بين أجسام صواريخ قديمة وبقايا قمر صناعي صيني.

وسيمد القمران الصناعيان الجديدان الجيش الأميركي بمعلومات أكثر عما تملكه دول أخرى في المدار. ولم يكشف النقاب عن التكاليف والتفاصيل التقنية الأخرى للبرنامج.

ومن المقرر إطلاق القمرين الصناعيين على متن الصاروخ دلتا 4 من قاعدة كيب كنافيرال الجوية في فلوريدا خلال الربع الأخير من العام الجاري.