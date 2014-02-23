3 سفن صينية تتوغل بمياه جزر متنازع عليها مع اليابان

أعلن خفر السواحل الياباني أن ثلاث سفن تابعة لخفر السواحل الصيني دخلت اليوم الأحد المياه الإقليمية لجزر متنازع عليها بين الصين واليابان.

ودخلت السفن الثلاث حوالي الساعة التاسعة المياه الإقليمية المحيطة بجزيرة سنكاكو التي تسيطر عليها اليابان، وتطالب بها بكين تحت اسم دياويو، وفق ما أوضح خفر السواحل.

وقد بقيت السفينتان ساعتين في المنطقة قبل أن تبتعدا في خامس توغل من نوعه منذ بداية العام.

وكان آخر دخول لسفن صينية في المنطقة سجل في 17 فبراير.

وتشهد العلاقات بين الصين واليابان توتراً منذ أكثر من عام بسبب النزاع حول هذه الجزر في بحر الصين الشرقي.

وقامت طوكيو في سبتمبر 2012 بتأميم ثلاث من الجزر الخمس في الأرخبيل المتنازع عليه، ما أثار تظاهرات معادية لها تخللت بعضها أعمال عنف في عدة مدن صينية.

ومنذ ذلك الحين ترسل الصين باستمرار سفناً تابعة لخفر السواحل إلى المياه المتنازع عليها حول هذه الجزر، التي تبعد مئتي كيلومتر شمال شرق تايوان و400 كلم غرب أوكيناوا (جنوب اليابان)، مما يثير مخاوف من صدام مع السفن اليابانية التي تجوب المنطقة أيضاً.

وفي نهاية نوفمبر 2013 أقرت بكين "منطقة جوية يجب على من يدخلها أن يعرف بنفسه" فوق بحر الصين الشرقي المتداخل مع بحر اليابان، ويشمل خصوصاً جزر سنكاكو (دياويو) غير المأهولة.

ومن حينها طالبت الصين بأن تعلن كل طائرة أجنبية تعبر أجواءها عن هويتها لكن اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أرسلت طائرات عسكرية تحلق في المنطقة دون إبلاغ بكين كي تثبت أنها لا تأبه لهذا الطلب.

وتطالب بكين ببحر الصين بأكمله بما في ذلك القطاعات البعيدة عن سواحلها.