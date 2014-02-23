فيديو.. هروب الرئيس الأوكراني من القصر

ظهرت أول صور لهروب الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش من قصره، حيث بثت القناة الخامسة في التلفزيون الأوكراني اليوم الأحد، لقطات صورت بكاميرا مراقبة يظهر فيها رئيس البلاد وهو يصعد طائرة هليكوبتر قبل ساعات من إطاحة البرلمان به.

ويعتقد أن اللقطات صورت يوم الجمعة 21 فبراير/شباط ويظهر فيها أشخاص يضعون الأمتعة على متن طائرة هليكوبتر ثم يخرج رجل وامرأة معها كلبها من سيارة، واختفى يانوكوفيتش (63 عاماً)، عن الأنظار ولا يعرف مكانه حتى اليوم.



وبحسب ما تداولته الصحف فإن الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش هرب خارج العاصمة كييف بعد اقتحام المتظاهرين للقصر الرئاسي في ساعات مبكرة من صباح أمس السبت، متجها إلى مسقط رأسه بشرق أوكرانيا حيث الكتلة الشعبية الداعمة له.



تعيين رئيس البرلمان رئيساً للبلاد بالوكالة

وصوت البرلمان الاوكراني لصالح عزل يانوكوفيتش امس السبت، وتولى رئيس البرلمان ألكسندر تورتشينوف رئاسة البلاد بالوكالة، خلفاً لفيكتور يانوكوفيتش، بحسب قرار صوت عليه النواب الأحد.

وينص الدستور الأوكراني على أن يتولى رئيس البرلمان مهمات رئيس الدولة في حال شغور المنصب.

وستجرى انتخابات رئاسية مبكرة في أوكرانيا في 25 مايو القادم.

كذلك أمهل تورتشينوف النواب حتى الثلاثاء لتأليف غالبية جديدة وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وصوت النواب أيضاً على إقالة وزير الخارجية ليونيد كوجارا واستعادة الدولة للمنزل الفخم الذي يعود للرئيس يانوكوفيتش في ضاحية كييف.

وصوت 324 نائباً على قرار "استعادة الدولة" لمنزل يانوكوفيتش الذي شكل بالنسبة إلى المعارضة ووسائل الإعلام لوقت طويل رمزاً لفساد النظام، ومنذ السبت، تمكن آلاف الأوكرانيين من زيارة هذا المنزل.

وفي نفس السياق اعتبر حزب المناطق الذي يتزعمه الرئيس الأوكراني المخلوع فيكتور يانوكوفيتش الأحد أن الأخير هو "المسؤول عن الأحداث المأسوية" التي شهدتها أوكرانيا، مندداً بـ"خيانته".

وقال الحزب في بيان "لقد تعرضت أوكرانيا للخيانة، ملقياً المسؤولية على يانوكوفيتش والمقربين منه".