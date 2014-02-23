زعيمة المعارضة الأوكرانية تطالب باستمرار المظاهرات

طالبت زعيمة المعارضة الأوكرانية يوليا تيموشينكو المتظاهرين المعارضين للرئيس فيكتوريانكوفيتش بالاستمرار، ودعتهم إلى البقاء في الشارع، فيما رفعت صورها في الميدان الذي ضم أكثر من 50 ألف متظاهر، يعتصمون منذ ثلاثة أشهر.

وخاطبت تيموشينكو مؤيديها قائلة: "أنتم أبطال، أنتم الأفضل في أوكرانيا".

وطالبت مؤيديها بالاستمرار بمظاهراتهم قائلة: "إذا قال لكم أحد إن الأمر انتهى، وإن بإمكانكم العودة إلى منازلكم، لا تصدقوا أي كلمة، يتعين عليكم إنجاز العمل"

ووصفت المعارضة اعتقالها بأنه عملية "ثأر سياسي"، وبأنه أثار أزمة خطيرة بين كييف والاتحاد الأوروبي، الذي شدد على أن إطلاق سراحها شرط أساسي للتوقيع على اتفاق شراكة بين الجانبين.

وأخرجت تيموشينكو من السجن عقب تصويت البرلمان الأوكراني على قانون يلغي مادة من قانون العقوبات، إثر الاتفاق بين الرئيس والمعارضة مما مهد لإطلاق سراحها.

وتعد تيموشينكو من أبرز وجوه المعارضة الأوكرانية، وزعيمة حزب كل الأوكرانيين الذي يعد أكبر الأحزاب المعارضة في البلاد.

وتولت يوليا منصب رئاسة الوزراء في 25 يناير إلى 8 سبتمبر عام 2005، وحصلت على المنصب ثانية لمدة 3 سنوات من عام 2007 إلى 2010 لتلقي نفسها في السجن بعد عام بتهمة سوء استخدام السلطة إثر وصول الرئيس فيكتور يانكوفيتش.

ولدت يوليا تيموشينكو في مدينة دنيبرو بتروفسك، ‏ ودرست العلوم الاقتصادية بالجامعة‏، وبدأت حياتها العملية كخبيرة اقتصاد في أحد المصانع العملاقة‏، ‏ثم مديرة لعدد من الشركات التي لها علاقة بقطاع الطاقة‏.