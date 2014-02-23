طالبان تقتل 20 جندياً أفغانياً وتأسر 7 آخرين

أعلن مسؤولون محليون أن مسلحين من حركة طالبان هاجموا اليوم الأحد مقراً للجيش الأفغاني في إقليم محاذ لباكستان وقتلوا عشرين جندياً.

وقال حاكم كونار شجاع الملك جلالا لوكالة فرانس برس إن المتمردين أسروا أيضا 7 جنود واقتادوهم معهم، بعد الهجوم الذي جرى في الولاية الواقعة شرق أفغانستان.

وفي سياق متصل، أعلنت حركة طالبان اليوم الأحد أنها أوقفت المحادثات الخاصة باحتمال تبادل الأسرى بين الأميركيين والحركة بسبب "تعقد" الوضع في أفغانستان.

وقال ذبيح الله مجاهد - المتحدث باسم طالبان - في رسالة إلكترونية إلى أجهزة الإعلام مستخدماً الاسم الذي كانت الحركة تستخدمه من عام 1996 حتى 2001 "نظرا لتعقد الوضع السياسي الراهن في البلاد فقد قررت قيادة الإمارة الإسلامية وقف المسألة لبعض الوقت."

وأضاف مجاهد "لهذا فإن عملية تبادل الأسرى أرجئت لحين إشعار آخر"، ولم يذكر مزيداً من التفاصيل بشأن سبب اتخاذ هذا القرار.