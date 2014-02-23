مسلحون يغتالون ضابطاً في المخابرات بجنوب اليمن

اغتال مسلحون مجهولون ضابطاً في المخابرات اليمنية مساء السبت، وسط مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة الجنوبية، حسبما أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس.

وذكر المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن "مسلحين مجهولين يستقلون سيارة أطلقوا النار على العقيد أحمد هاشم مدير مكتب مسؤول الأمن السياسي في محافظة شبوة، مما أدى إلى وفاته على الفور".

وأشار المصدر إلى أن المهاجمين فروا إلى جهة غير معروفة.

ونفذت عشرات عمليات الاغتيال التي استهدفت مسؤولين عسكريين وأمنيين في اليمن خلال الأشهر الأخيرة، ونسبت هذه العمليات عموما إلى تنظيم القاعدة.