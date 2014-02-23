مقتل سجين أميركي في معركة مع حراس سجن في إسرائيل

قالت الشرطة الإسرائيلية إنها قتلت بالرصاص سجيناً إسرائيلياً من أصل أميركي، اليوم الأحد، بعد أن أصاب ثلاثة حراس بمسدس في سجن قريب من تل أبيب.

وذكر المتحدث باسم الشرطة، ميكي روزنفيلد، أن صموئيل شينباين، الذي كان يقضي عقوبة السجن لمدة 24 عاماً عن جريمة قتل في ماريلاند عام 1997، أطلق الرصاص على ثلاثة من ضباط الأمن فأصابهم بجروح وإن حالة أحدهم خطيرة.

ومن جهتها، قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن شينباين، وهو في الثلاثينات من العمر، تحصن داخل دورة مياه في زنزانته. ولم يتضح كيف حصل على سلاح.

وكانت محكمة في تل أبيب قضت في عام 1999 بإدانة شينباين بتهمة قتل الفريدو انريك تيلو في مقاطعة مونتجمري بولاية ماريلاند وتقطيع جثته.

ومثل أمام المحكمة في إسرائيل بعد أن فر إلى هناك وحظي بحماية المحكمة الإسرائيلية العليا ضد طلب تسليمه للولايات المتحدة بناء على حكمها بأن شينباين ورث الجنسية الإسرائيلية عن والده.

ويأتي حادث إطلاق النار في السجن وسط ارتفاع معدلات الجريمة في إسرائيل.

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد في وقت سابق هذا الشهر حث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الشرطة على تكثيف جهودها للتصدي لزيادة حوادث القتل التي ترتكبها العصابات الإجرامية.