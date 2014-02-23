نزاع يؤدي لاشتباكات بين الجيش والشرطة في السودان

أقر المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العقيد الصوارمي خالد سعد، السبت، بوقوع نزاع بين عناصر من الشرطة والقوات المسلحة بإستاد بورتسودان (شرق السودان)، وصفه بالعرضي والمحدود ولم يسفر عن وقوع ضحايا.

وتناقلت بعض مواقع الإنترنت السودانية وصفحات التواصل الاجتماعي منذ الخميس، أنباء عن وقوع اشتباك عنيف بين مجموعة من القوات الحكومية المسلحة وقوات الشرطة بإستاد مدينة بورتسودان، وأن الاشتباك خلف قتيلا وإصابات بعضها خطرة، في أعقاب خلاف حول دخول أحد الضباط للإستاد الذي كان يشهد حفلا جماهيرياً.

وأوضح العقيد الصوارمي، في تصريحات صحفية، أنه قد وقع نزاع محدود بين أفراد ينتمون للشرطة والقوات المسلحة بإستاد بورتسودان دون ضحايا وتم احتوائه، وفي الأثناء وقع حادث حركة بين عربة إسعاف وعربة أخرى مما أدى لوفاة سائق عربة الإسعاف.

وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، أن الحادث الأخير لا علاقة له بنزاع الإستاد حسبما اعتقد البعض.

وأضاف الصوارمي، أنه عقب وقوع النزاع مباشرة عقد قادة الأجهزة النظامية والتنفيذية اجتماعا تم فيه تسوية جميع الخلافات، وتم التأكيد على التعاون الوثيق بين جميع فئات القوات النظامية في حفظ الأمن والاستقرار. وأن الاجتماع اعتبر الحادث عرضي ولن يؤثر على العلاقة التي وصفها بالوثيقة والرابطة المتينة بين الشرطة والجيش.