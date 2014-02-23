هيغ: ليس من مصلحة روسيا التدخل عسكرياً في أوكرانيا

أكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، الأحد "أنه لن يكون في مصلحة روسيا التدخل عسكرياً في أوكرانيا"، مضيفاً أن هناك تشاوراً مستمراً بين بريطانيا وروسيا في هذا الشأن.

ورداً على سؤال لشبكة "بي بي سي" عن احتمال إرسال الروس لدبابات إلى أوكرانيا، قال هيغ "لا نعلم ما سيكون الرد المقبل للروس، لن يكون في مصلحة روسيا القيام بأمر مماثل".

وأضاف "سأتحدث غداً مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، نحن في تشاور مستمر مع روسيا، ومن الأهمية أن نبقي هذا الحوار وخصوصا في حال تقديم مساعدة اقتصادية".

واعتبر هيغ أن "الاقتصاد الأوكراني في وضع بالغ الصعوبة، وهم في حاجة ماسة إلى برنامج اقتصادي بهدف تجنب وضع اقتصادي أكثر خطورة"، وأضاف "سيكون مهماً ألا تقوم روسيا بأي خطوة للإضرار بهذا البرنامج الاقتصادي".

تهديد سيادة أوكرانيا

وندد لافروف السبت بموقف المعارضة الأوكرانية، بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه الجمعة مع الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، الذي تم الإطاحة به بعدها، محذرا من تهديد سيادة أوكرانيا.

وقال هيغ "هناك الآن نافذة فرص بالنسبة إلى أوكرانيا" ولكن "لا يزال هناك أخطار كثيرة".

ورأى أن "الوضع السياسي، حتى داخل المعارضة معقد جدا، ومن الواضح أن البلد منقسم".

وشدد على أهمية الإسراع في تشكيل "حكومة وحدة" و"التفاهم بشأن الدستور"، معتبراً أن "من مصلحة الشعب الأوكراني أن يكون قادراً على القيام بتبادل تجاري أكثر حرية مع الاتحاد الأوروبي، ومن مصلحة الشعب الروسي أن يتم هذا الأمر".