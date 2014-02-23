وزير خارجية الصين في أول زيارة لبغداد منذ 2003

بدأ وزير الخارجية الصيني وانغ يي الأحد زيارة إلى بغداد، يبحث خلالها العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، في أول زيارة من نوعها لمسؤول صيني رفيع المستوى منذ 2003.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية أن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري استقبل صباح اليوم في مطار بغداد الدولي نظيره الصيني والوفد المرافق له.

وأضاف البيان أن هذه أول زيارة لمسؤول صيني رفيع المستوى إلى بغداد منذ العام 2003.

وسيلتقي وزير خارجية الصين خلال زيارته كبار المسؤولين في الدولة العراقية، لبحث العلاقات الثنائية المتطورة والقضايا الإقليمية والدولية، وفقاً لبيان وزارة الخارجية.

تأتي زيارة الوزير الصيني إلى بغداد بعد يومين من زيارة مماثلة قام بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وتملك الشركات الصينية حضوراً قوياً في قطاع الطاقة العراقي، وخصوصا في مجال النفط حيث تعمل في أكثر من حقل في البلاد.