رئيس أوكرانيا يختفي.. وموسكو تنفي لجوءه السياسي

اختفى الرئيس الأوكراني فيكتور يانكوفيتش من مدينة خاركوف (شرق البلاد)، بعد أن أصدرت وزارة الداخلية الأوكرانية مذكرة بحث بحقه ووضعته على قوائم المطلوبين للعدالة، وذلك عقب تصريحاته التي أعلن فيها أنه لن يوقع القوانين التي أصدرها البرلمان الأوكراني الخاصة بإعادة تفعيل دستور عام 2004 وإجراء انتخابات رئاسية عاجلة، معتبرا هذه القوانين غير شرعية، وأن كل ما يحدث في البرلمان جريمة.

وقد نفت السكرتيرة الصحفية للرئيس الأوكراني المعزول آنا جيرمانا أن يكون يانكوفيتش قد غادر الأراضي الأوكرانية، رغم أنها فقدت الاتصال به منذ عدة أيام.

وأعلنت وسائل إعلام أوكرانية نقلا عن مصادر بالعاصمة كييف أن يانكوفيتش تواجد في قاعدة الأسطول الروسي بميناء سيفاستوبول، وسيتم نقله على متن سفينة عسكرية إلى الأراضي الروسية، وأضافت هذه المصادر أن روسيا عززت قواتها المتواجدة في ميناء سيفاستوبول بوحدات إضافية.

وقد أعلن ديمتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الكرملين أن الرئيس يانكوفيتش لم يطلب لجوءا سياسيا إلى روسيا، واعتبر ما ينشر عن وجوده في القاعدة الروسية بميناء سيفاستوبول أكاذيب في إطار الحرب الإعلامية.

وكان الرئيس الأوكراني المعزول قد غادر العاصمة كييف 21 فبراير إلي مدينة خاركوف حيث انعقد مؤتمر نواب شرق أوكرانيا، لكنه لم يشارك في المؤتمر.

واكتفي بتسجيل رسالة مصورة إلى الشعب الأوكراني أعلن فيها رفضه الاستقالة وبقاءه في أوكرانيا باعتباره رئيس شرعي للبلاد ثم توجه إلى مدينة دنيتسك وغادرها بعد ساعات إلى القرم حيث فقد إثره على الطريق إلى مطار بلبيك.





