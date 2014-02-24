الجيش المالي يقتل 3 عناصر من الطوارق شمال البلاد

قتل ثلاثة مدنيين من الطوارق، الأربعاء، برصاص جنود في الجيش المالي قرب غاو كبرى مدن شمال مالي، بحسب أحد أقرباء الضحايا ومصدر عسكري إفريقي.

وأعلن فؤاد اغ لان، قريب المدنيين الطوارق القتلى أن "ثلاثة من أقربائنا المدنيين قتلوا الأربعاء الماضي بيد الجيش المالي في دجيبوك (35 كلم شمال غاو). كانوا في سيارتهم وبحوزتهم سلاح للدفاع عن النفس ضد الإسلاميين".

وأضاف، أن المدنيين الثلاثة قيدوا بعد أن اعتقلهم الجيش المالي ثم قتلوا بالرصاص ودفنوا في الحفرة نفسها التي عثر عليها.

وأكد مصدر عسكري، إفريقي في شمال مالي مقتل "ثلاثة مدنيين من الطوارق من قبيلة امراد في ظروف لا تزال مجهولة".

وأوضح الجيش المالي، "أن تحقيقات تجري حول هذا الأمر".

وتعيش أقلية الطوارق في الشمال المالي الشاسع الذي لا يزال مضطربا بعد أكثر من عام على التدخل العسكري الدولي.

وقد نفذ جهاديون هجمات عدة في الأشهر الأخيرة في هذه المناطق وخصوصا في كيدال كبرى مدن المنطقة ومعقل الطوارق.