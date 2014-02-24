العثور على جثث خمسة جنود قرب باماكو بمالي

عثر على جثث خمسة جنود مساء الأحد في حفرتين قرب باماكو، عاصمة مالي، في إطار التحقيق لكشف ملابسات مقتل جنود بقوا موالين للرئيس المالي أمادو توماني توري الذي أطيح به في 2012، كما ذكرت مصادر قضائية وقريبة من المحققين.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال مصدر قضائي شهد على عملية العثور على الجثث "نؤكد عثور فريق يرأسه قاضي التحقيق يايا كاريمبي الأحد على حفرتين جماعيتين تحتويان على جثث خمسة عسكريين".

وأضاف المصدر أن أيدي الجنود كانت مكبلة خلف ظهورهم، وأن إحدى الحفرتين حوت كذلك "رؤوس تماسيح نافقة".

وقد عثر على هاتين الحفرتين في إطار التحقيق حول مقتل مظليين حافظوا على ولائهم للرئيس توري بعد الانقلاب العسكري في مارس 2012 الذي أغرق مالي في الفوضى.

وكان هؤلاء المظليون الذين يسمون "القبعات الحمر" اعتقلوا على إثر محاولة القيام بانقلاب مضاد في أبريل 2012 وانقطعت أخبارهم عن عائلاتهم.

وقال مصدر قريب من المحققين إن "التحقيق يحرز تقدماً، ثمة اعترافات، وهذا ما يتيح المضي سريعاً في التحقيقات".

وفي بداية ديسمبر 2013، عثر القضاء قرب مخيم عسكري في كاتي، مقر المجموعة العسكرية السابقة، على حفر فيها جثث 21 جندياً. وتجري تحاليل للتأكد أنهم من عناصر "القبعات الحمر".