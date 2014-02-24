رئيس مجلس الأنبار يطالب بتمديد الهدنة في الفلوجة

طالب رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح الكرحوت رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتمديد مهلة وقف العمليات العسكرية للفلوجة إلى أسبوع إضافي من أجل إنهاء الأزمة واحتوائها.

واعتبر الكرحوت أن هذه المهلة ضرورية في ظل استجابة أهالي الفلوجة لفتح الحوار وإنهاء المظاهر المسلحة.

وهاجم رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي حكومة المالكي، معتبرا أنها تحركت بمفردها في قضية الأنبار ولم تستشر البرلمان حول خطواتها.

ودعا النجيفي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى العدول عن قراره بالانسحاب من العمل السياسي، واعتبر أن انسحاب كتل برلمانية سيؤدي إلى تأثيرات سلبية في ظل عمل الحكومة على محاصرة البرلمان وعزله عن العملية السياسية من خلال رفض التعاون معه سواء باطلاعه على الأحداث أو تنفيذ دوره الرقابي.

يذكر أن قوات المالكي تواصل قصفها لمواقع في مدينة الرمادي، وتشهد الفلوجة ترقبا، لأن المهلة التي أمر بها المالكي لوقف القصف والعمليات العسكرية لثلاثة أيام تنتهي منتصف ليل الثلاثاء.