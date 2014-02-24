روسيا تستدعي سفيرها في كييف "للتشاور"

قررت روسيا استدعاء سفيرها في كييف "للتشاور"، كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية مساء الأحد، وذلك غداة إقالة البرلمان الأوكراني الرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش وتعيين قيادي من المعارضة موال للاتحاد الأوروبي رئيساً انتقالياً مكانه.

وقالت الوزارة في بيان، "إنه بسبب تصعيد الوضع في أوكرانيا وضرورة تحليل الوضع الراهن من جميع جوانبه، فإن القرار اتخذ باستدعاء سفير روسيا الاتحادية في أوكرانيا (ميخائيل) زورابوف إلى موسكو".

وازدادت المخاوف على وحدة أوكرانيا مع اختبار القوة الذي ظهر خلال الأشهر الأخيرة بين روسيا من جهة والاتحاد الأوروبي من جهة ثانية، اللذين حاول كل منهما جر أوكرانيا إلى منطقة نفوذه.

وانتخب النواب، الأحد، رئيس البرلمان الكسندر تورتشينوف المقرب من المعارضة يوليا تيموشنكو، رئيسا بالوكالة بغالبية كبيرة.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قال لنظيره الأميركي جون كيري: "إن المعارضة الأوكرانية استولت عمليا على السلطة، وهي ترفض تسليم الأسلحة وتواصل الاعتماد على العنف".