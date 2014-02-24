سلوك جنسي غير لائق وراء استدعاء سفير إسرائيل بأوسلو

استدعي سفير إسرائيل في أوسلو نعيم عرايدي إلى بلاده بسبب "سلوك جنسي غير مناسب" كما ذكرت الاثنين صحيفة "ستفانغر افتنبلادت" النرويجية.

واتهم موظفون نرويجيون في السفارة عرايدي وهو شاعر درزي إسرائيلي بانتهاج سلوك جنسي غير لائق، وهو ما نفاه السفير بحسب الصحيفة التي قالت إن "مصادر عدة مستقلة" أكدت هذه المعلومات التي نشرت أصلا في صحيفة "يديعوت احرونوت".

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أنه تم استدعاء سفير إسرائيلي لكنها لم تكشف الاسم ولا البلد الذي كان معتمدا فيه.

وبعد نشر هذه الادعاءات بعثت وزارة الخارجية الإسرائيلية برجل قانون إلى أوسلو لإلقاء الضوء على هذه القضية وتم لاحقا اتخاذ قرار استدعاء السفير بحسب الصحيفة النرويجية.

وصرح السكرتير الأول في السفارة جورج ديك "لا أستطيع تأكيد هذه الرواية حاليا"، ولم تعلق وزارة الخارجية الإسرائيلية ولا السفارة على الموضوع.

ورفضت الخارجية النرويجية أيضا التعليق على الموضوع لكنها أوضحت أن الدولة العبرية ممثلة حاليا في أوسلو بقائم بالأعمال ما يؤكد فرضية غياب السفير.

