عقوبات قاسية تنتظر 8 متظاهرين مناهضين لبوتين

تصدر محكمة في موسكو الاثنين أحكاماً بحق ثمانية متظاهرين أدينوا بتهمة المشاركة في أعمال عنف خلال تظاهرة مناهضة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2012، ويمكن أن تصل إلى السجن خمس أو ست سنوات، في قضية تندد بها المعارضة.

ويرى عدة مراقبين ومعارضين أن أحكام القضاء الروسي ستكون قاسية، لا سيما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي.

وخلال المرافعات طلبت النيابة السجن خمس إلى ست سنوات.

وأدين المتهمون الجمعة الماضي بتهمة المشاركة "باضطرابات واسعة" و"أعمال عنف ضد قوات الأمن" في تظاهرة السادس من مايو 2012.

وتجمع نحو ألف شخص الجمعة أمام المبنى لدعم المتهمين، وهم يهتفون "حرية"، بينهم شابتا بوسي رايوت اللتان أفرج عنهما مؤخرا ناديجدا تولوكونيكوفا وماريا اليخينا والمعارض الكسي نافالني، لكن النطق بالأحكام أرجئ حتى الاثنين بدون إعطاء أي تفسير.

وتم توقيف حوالي 200 شخص الجمعة بتهمة الإخلال بالأمن العام خلال تجمع الدعم للمتظاهرين أمام المحكمة.

والاثنين عززت الإجراءات الأمنية في محيط المبنى.

وأغلقت كل الشوارع المؤدية إلى المحكمة، فيما أرسلت وحدات مكافحة الشغب التابعة لوزارة الداخلية الروسية الى المكان، وتمركزت حوالي 15 آلية للشرطة.

لكن مئات الأشخاص تجمعوا قرب المبنى ورددوا شعارات "الحرية" أو "روسيا بدون بوتين" قرب المحكمة.

وتم توقيف 65 شخصا، بينهم الكسي نافالني ورجل كان يضع قناعا يمثل بوتين بحسب شرطة موسكو. من جهتها أشارت محطة تابعة للمعارضة إلى توقيف 90 شخصا.

وقال المعارض بوريس نيمتسوف لمحطة "دوجد" "لقد أرجأوا الجلسة إلى ما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية".

من جهته، قال الكسي نافالني قبل توقيفه "أنا أكيد أن بوتين لم يكن يريد إظهار صور الموقوفين تواكب نجاح اختتام الألعاب الأولمبية".

ودعت المعارضة إلى التجمع الاثنين في ساحة قريبة من الكرملين بعد النطق بالأحكام.

وفي المجموع، وجهت اتهامات إلى ثلاثين شخصا في "قضية بولوتنايا" اسم الساحة التي شهدت التجمع الهائل في وسط موسكو، وانتهت بصدامات في السادس من مايو 2012 ضد تنصيب الرئيس فلاديمير بوتين في ولايته الرئاسية الثالثة.

واتهم البعض لإلقائهم زجاجات بلاستيكية على رجال الشرطة وآخرون لقلبهم مراحيض عامة أو مقاومتهم رجال الأمن.

وينص قانون العقوبات الروسي على أن "الاضطرابات الكبيرة" تعني "المساس بالنظام العام من قبل حشد، وإضرام حريق عمدا وتدمير ممتلكات واستخدام أسلحة نارية ومتفجرات".

لكن خلال تلك التظاهرات لم يسقط جرحى ولم يحصل إطلاق نار أو أي حريق متعمد.

وتؤكد النيابة أن 82 شرطيا جرحوا في هذه الصدامات التي يبقى سببها مجهولا، إذ إن المعارضة تتهم قوات الأمن باستفزاز المتظاهرين لتبرير قمع أي محاولة احتجاج. وجرح عشرات المتظاهرين أيضا في هذه التظاهرة.

وفي إطار هذه القضية، حكم على معارضين اعترفا بالتهم الموجهة اليهما، بالأشغال الشاقة اربع سنوات ونصف لاحدهما وسنتين ونصف للآخر، بينما تم العفو عن عشرة آخرين في ديسمبر الماضي.

وما زال أربعة آخرون ينتظرون محاكمتهم.