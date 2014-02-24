نجاة محافظ نينوى بالعراق من سادس محاولة اغتيال

نجا محافظ نينوى اثيل النجيفي، للمرة الثالثة خلال الشهر الحالي من محاولة اغتيال، فيما قتل ثمانية أشخاص في هجمات متفرقة في العراق، حسبما أفادت اليوم الاثنين مصادر أمنية وطبية.

وتعد محاولة الاغتيال هذه السادسة التي ينجو منها النجيفي في أقل من عام، والثالثة خلال شهر فبراير الحالي.

وقال ضابط برتبة رائد في شرطة الموصل لوكالة "فرانس برس" إن "النجيفي نجا من محاولة اغتيال بانفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا موكبه في حي العربي، في شمال الموصل".

وأضاف أن "الانفجار أدى إلى إصابة عضوين في مجلس المحافظة، هما عبد الرحمن الوكاع وغانم عبيد بجروح".

وأكد مصدر طبي في مستشفى الموصل إصابة عضوي مجلس المحافظة بجروح.

وفي هجوم آخر، قتل ضابطان في الجيش كلاهما برتبة مقدم بانفجار عبوة ناسفة استهدف دورية للجيش في قرية الخرار الواقعة في ناحية حمام العليل "إلى الجنوب من الموصل"، وفقا للمصدر الأمني ذاته.

وقتل أيضا مدنيان من المارة بانفجار عبوة ناسفة في قرية الجرن إلى الجنوب من الموصل.

وقتل شخص آخر في هجوم مسلح قرب منزله في حي موصل الجديدة، في غرب الموصل، وفقا لمصادر في الشرطة.

وفي بغداد، قال ضابط برتبة عقيد في الشرطة إن "مسلحين مجهولين اغتالوا موظفة تعمل في أمانة بغداد قرب منزلها في حي أور، في شمال شرق بغداد".

وإلى الشمال من بغداد، قتل شخص في انفجار عبوة لاصقة على سيارته الخاصة في ناحية التاجي.

كما قتل أحد عناصر الشرطة وأصيب ثلاثة من المارة بجروح إثر سقوط قذيفة هاون وسط مدينة الرمادي، وفقا لمصادر أمنية وطبية.

وقرب مدينة كركوك، أصيب ضابط برتبة ملازم أول وجنديان آخران بجروح في هجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش للجيش في ناحية الرياض.



