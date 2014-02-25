برلمان أوكرانيا يدعو محكمة لاهاي لملاحقة يانوكوفيتش

طلب البرلمان الأوكراني، اليوم الثلاثاء، من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ملاحقة الرئيس المخلوع فيكتور يانوكوفيتش، بعد سقوط 82 قتيلاً في كييف الأسبوع الماضي.

وفي بيان له، صرح البرلمان بأنه صوت لصالح محاكمة الرئيس المعزول الهارب، فيكتور يانوكوفيتش، بتهم خطيرة أمام المحكمة الجنائية الدولية بمجرد اعتقاله.

وأيد أعضاء البرلمان القرار الذي يربط يانوكوفيتش، الذي عزل يوم السبت والهارب الآن بأعمال عنف ارتكبتها الشرطة ضد المحتجين، والتي أدت، كما أفاد التقرير، إلى مقتل أكثر من 100 مواطن من أوكرانيا ودول أخرى.

وأضاف القرار أنه يجب أيضاً محاكمة وزير الداخلية السابق، فيتالي زاخاراتشينكو، والنائب العام السابق فيكتور بشونكا، المطلوب القبض عليهما أمام المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي.

وفي سياق متصل، أعلن بطل الملاكمة السابق وأحد قادة المعارضة الأوكرانية، فيتالي كليتشكو، اليوم الثلاثاء، أنه سيكون مرشحاً للانتخابات الرئاسية المرتقبة في 25 مايو.

وقال أمام صحافيين في البرلمان: "سأكون مرشحاً للانتخابات، وأنا مقتنع بأنه يجب تغيير قواعد اللعبة بالكامل في أوكرانيا، يجب إعادة العدالة".

يذكر أن الرئيس الأوكراني، فيكتور يانوكوفيتش، المتواري عن الأنظار، أقيل منذ السبت وعين بدلاً منه رئيس بالوكالة، هو أولكسندر تورتشينوف.