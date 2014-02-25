الشرطة الأوكرانية تركع وتعتذر عن إطلاق النار في كييف

ركع أفراد من شرطة مكافحة الشغب الأوكرانية سيئة السمعة المعروفة باسم "بيركوت"، ليل الاثنين الماضي في مدينة "لفوف" (غرب أوكرانيا)، اعتذارا للشعب عن أعمال ضرب وقتل المحتجين في ميدان الاستقلال بكييف الأسبوع الماضي.

وكان أفراد الأمن هؤلاء عائدون إلى مدينة "لفوف" بعد انتهاء مهمتهم في العاصمة كييف.

والتقى أفراد الأمن بعضاً من أهالي مدينة "لفوف" وأكدوا لهم، وهم يحنون رؤوسهم، أنهم ليسوا من هاجموا المحتجين في كييف، إلا أنهم أعربوا عن شعورهم بالخزي من عمل قوات الأمن.

وقال شرطي من قوة "بيركوت" يدعى ياروسلاف بلياك: "نصف الناس هنا أبرياء ولا يجب أن يركعوا على ركبهم. لم يرتكبوا أي ذنب. أقسموا على أن يحموا الشعب الأوكراني. لم يطلقوا الرصاص على الناس ووفوا بقسمهم ولم يضربوا الناس. ببساطة وجدوا أنفسهم في هذا الوضع".

وكان رؤساء أربع أجهزة أمنية أوكرانية بينها "بيركوت" قد أكدوا، يوم السبت الماضي، للبرلمان أنهم لم يشتركوا في أي صراع مع الناس.

ويرأس هؤلاء القادة وحدة قوات الأمن في الجيش وقوة مكافحة الشغب "بيركوت" ووحدة العمليات الخاصة "ألفا" والاستخبارات العسكرية.

وكانت مدينة "لفوف" قد أعلنت حكما ذاتيا سياسيا يوم الأربعاء الماضي بعد ليلة عنيفة أجبرت فيها الشرطة المحلية على الاستسلام.

وأصدر المجلس الإقليمي في "لفوف" بيانا يدين فيه حكومة الرئيس المعزول فيكتور يانوكوفيتش بسبب "حربها المفتوحة" على المحتجين في كييف.



