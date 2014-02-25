تحرك إسلامي ضد فتوى تحرم لقاح شلل الأطفال بباكستان

تعقد منظمة المؤتمر الإسلامي هذه الأيام مؤتمرا تجمع فيه رجال دين ومنظمات طبية وإغاثية من أجل مجابهة انتشار فتاوى دينية في بلدان إسلامية تحرم إعطاء الأطفال أي تطعيم ضد المرض، بحجة أن فيه اعتراضاً على مشيئة الله.

وكان شلل الأطفال قد فتك بأطفال باكستان بعد فتوى حرمت التطعيم، لأنه يحول دون نفاذ مشيئة الله، ما دعا الحكومة الباكستانية إلى الاستنجاد بمشايخ العالم لإصدار فتوى مضادة، إلى جانب دعوة إمام الحرمين الشيخ عبدالرحمن السديس إمام وخطيب المسجد النبوي، لزيارة باكستان للقاء هؤلاء المتطرفين وثنيهم عن فتاواهم.

من جانبه، أكد السديس عدم تلقيه حتى الآن أي دعوة من الحكومة الباكستانية، واصفاً في تصريح لصحيفة "الوطن" السعودية ما تناولته الصحف الباكستانية ووسائل الإعلام العالمية بـ"الاجتهادات الصحافية"، التي تناولت تقديم تلك الدعوة له لتوعية سكان المناطق التي انتشر فيها مرض شلل الأطفال، بعد فتاوى لمتشددين تحرم إعطاء اللقاح للأطفال الباكستانيين بدعوى أنه اعتراض على قدر الله.

وتعليقاً على ذلك، وصف الدكتور يعقوب المزروع، الأمين العام لمجلس الخدمات الطبية في السعودية وعضو الفريق الاستشاري العالمي الإسلامي لاستئصال شلل الأطفال، هذه الاجتهادات بغير الموفقة، والتي أثرت بشكل مباشر في عدد كبير من الأطفال في باكستان خصوصاً.

وقال إن هناك اجتماعاً اليوم في جدة لمنظمة التعاون الإسلامي مع جهات إغاثية وطبية يستمر ثلاثة أيام، يصب في محاولة التعامل مع المشاكل الناشئة عن الاجتهادات غير الموفقة أو غير المقصودة، بحسب تعبيره.

وأضاف "نحاول الوصول إلى خطة للتعامل مع هذه المشكلة من خلال توعية رجال الدين وتدريب وتوعية الأشخاص المعنيين، إضافة إلى نشر المعلومات الصحيحة والتغطية الصحافية عبر وسائل الإعلام والزيارات الميدانية لباكستان وبعض الدول المتضررة من هذه الفتاوى.

وأكد المزروع أن التطعيم الخاص بشلل الأطفال آمن وسليم ويغطي كافة احتياجات الأطفال.