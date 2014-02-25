30 قتيلاً في قصف على معاقل لطالبان في باكستان

قصفت طائرات حربية ومروحيات عسكرية باكستانية اليوم الثلاثاء مواقع لمتمردي طالبان في المناطق القبلية شمال غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثين مسلحاً، بحسب ما أعلن مسؤولون عسكريون.

وتعد هذه رابع عملية قصف جوي يشنها الجيش على معاقل لطالبان في مناطق وزيرستان القبلية قرب الحدود الأفغانية منذ تعليق مفاوضات السلام بين المتمردين وحكومة إسلام أباد الأسبوع الماضي.

وقبل ذلك، قال مسؤول عسكري "استولى المتشددون على شريط من الأرض بين وزيرستان الجنوبية ووزيرستان الشمالية وأقاموا مراكز تدريب، حيث يقومون أيضا بتجهيز مفجرين انتحاريين".

وأضاف: "قتل 15 في جانب الحدود في وزيرستان الجنوبية، بينما قتل 12 في وزيرستان الشمالية".