إرجاء جلسات محاكمة قتلة الحريري إلى مايو على الأقل

أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة، محاكمة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، اليوم الأربعاء، أنها أرجأت المحاكمة إلى مايو على الأقل، بما يسمح للدفاع عن متهم خامس وجهت إليه التهمة أخيرا، بإعداد مرافعته.

ويحاكم خمسة من عناصر حزب الله في عملية التفجير التي وقعت في بيروت في 14 فبراير 2005 وذهب ضحيتها رفيق الحريري و22 شخصا آخرين. والمتهمون فارون على الرغم من مذكرات توقيف دولية بحقهم وسيحاكمون بالتالي غيابيا.

وأصدرت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان ومقرها لاهاي "قرارا مكتوبا عقب قرارها الشفهي الذي أصدرته في 11 فبراير 2014 " بشأن ضمّ قضية المتهم الخامس حسن حبيب مرعي إلى قضية المتهمين الباقين وهم سليم جميل عياش ومصطفى أمين بدر الدين وحسين حسن عنيسي واسد حسن صبرا.

وأرجأ القضاة بقرارهم جلسات المحاكمة "حتى الفترة ما بين أوائل وأواسط شهر مايو على الأقل كي يتيحوا لمحامي الدفاع عن حسن حبيب مرعي وقتا كافيا للتحضير للمحاكمة وإجراء تحقيقاتهم".

وفي هذه الأثناء "ستعقد غرفة الدرجة الأولى اجتماعات وجلسات تمهيدية دورية مع الفرقاء لضمان سرعة سير الإجراءات".

وهذا القرار يعرض بصورة مفصلة القرار الشفهي الذي أصدرته غرفة الدرجة الأولى الثلاثاء 11 فبراير 2014 بضمّ القضيتين.

ومما جاء في القرار: "خلَصت غرفة الدرجة الأولى إلى القول إن ضم الدعويَين (عياش ومرعي) من شأنه أن يوفر حماية أفضل لحق المتهمين الخمسة جميعاً في محاكمة نزيهة وسريعة، شرط أن تُتخذ تدابير معيّنة. لذلك تقرر ضم القضيتين على أن تتخذ غرفة الدرجة الأولى وتواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة، حسب الاقتضاء، لضمان عقد محاكمة نزيهة للمتهمين الخمسة جميعا".

