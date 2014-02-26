ولي عهد أبوظبي يختتم زيارته لليابان

اختتم ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، زيارته إلى العاصمة اليابانية طوكيو، والتي استغرقت ثلاثة أيام جرى خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية والتعليمة.

وكان في استقبال الوفد الإماراتي في القصر الإمبراطوري في العاصمة طوكير إكيهيتو إمبراطور اليابان.

وشهد اليوم الختامي للزيارة، توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية والتعليمية والتكنولوجية، والتي توكد من خلالها أن العلاقات بين البلدين تشهد في الوقت الراهن نقلة نوعية.

وتعد اليابان الشريك التجاري الأكبر لدولة الإمارات في العالم، حيث تستورد منها الإمارات معظم متطلباتها وتصدر إليها جزءاً كبيراً من منتجاتها النفطية ومشتقاتها".

وقد تطورت العلاقات بين البلدين حتى شملت جميع مجالات التعاون الاقتصادي والتكنولوجي، وشهدت العلاقات قفزة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، توجت بتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون في عدد من المجالات.

ففي عام 2013، وقعت الدولتان اتفاقيتين لتجنب الازدواج الضريبي، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، فضلاً عن مذكرة تفاهم ثقافية.

وتعد اليابان أكبر مستورد للنفط الإماراتي، كما أنها ترتبط بعقود طويلة لاستيراد الغاز. وتصدر الإمارات كميات كبيرة من الألمنيوم وبعض المنتجات البتروكيماوية.