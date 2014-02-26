بوتين يتفقد قواته قرب أوكرانيا وسط حالة تأهب عسكري

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بإجراء عملية تفقد مفاجئة للقوات في المناطق العسكرية في الغرب والوسط القريبة من أوكرانيا، للتأكد من جهوزيتها للقتال، كما أعلن وزير الدفاع سيرغي شويغو.

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس عن شويغو قوله: "كلف القائد الأعلى التأكد من جهوزية القوات للتحرك من أجل مواجهة أوضاع متأزمة تهدد الأمن العسكري للبلاد".

وأضاف أن القوات في منطقة الغرب - وهي أراض شاسعة على حدود أوكرانيا وبيلاروسيا ودول البلطيق وفنلندا والقطب الشمالي- والجيش الثاني لمنطقة الوسط العسكرية وقيادة الدفاع الفضائي والقوات المجوقلة "وضعت في حالة تأهب"، بدءا من الساعة 11 بتوقيت غرينتش، الأربعاء.

وأوضح وزير الدفاع الروسي أن العملية ستستمر حتى الثالث من مارس. ويأتي هذا الإعلان في خضم الأزمة في أوكرانيا التي تقلق السلطات الروسية.

وأمر بوتين في السابق مرارا بإجراء عمليات تفقد مفاجئة للقوات الروسية منذ عودته الى الكرملين في 2012، وتمت عملية التفقد الأخيرة للقوات في أقصى الشرق خلال يوليو الماضي.

وترأس بوتين، الثلاثاء الماضي، اجتماعا لمجلس الأمن الروسي لمناقشة الوضع في أوكرانيا.

ولم يتخذ الرئيس الروسي حتى الآن موقفا علنيا من إقالة الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش ووصول سلطة جديدة في كييف.

ورأى رئيس الوزراء الروسي، ديمتري مدفيديف، الاثنين الماضي، أنه "سيكون منافيا للمنطق اعتبار ما هو في الواقع نتيجة تمرد شرعي"، مضيفا أنه "سيكون من الصعب أن نتعامل مع حكومة كهذه".

