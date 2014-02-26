لا قوات لمكافحة الشغب في أوكرانيا الجديدة

أعلن أرسين أفاكوف القائم بأعمال وزير الداخلية في أوكرانيا اليوم الأربعاء أنه تم تسريح قوة مكافحة الشغب التي يلقى عليها باللائمة في مقتل 100 شخص خلال الاضطرابات والاشتباكات في كييف. وكتب أفاكوف في تدوينة على موقع فيسبوك "قوة بيركوت لم يعد لها وجود". وأضاف "وقعت أمراً بتصفية وحدات الشرطة الخاصة بيركوت".

ويلقى باللائمة على قناصة من قوة "بيركوت" التي يعني اسمها "النسر الذهبي" في مقتل معظم المحتجين في موجة عنف استمرت ثلاثة أيام الأسبوع الماضي. وكانت هذه الوحدة رأس حربة القمع ضد المعارضين في أوكرانيا، ونشرت لها صور وهي تطلق الرصاص الحي على الحشود.

وكان من السهل التعرف على عناصر هذه الوحدة بسبب بزاتهم المختلفة عن بقية وحدات الشرطة، والتي كانت عليها شارة نسر أبيض (بيركوت تعني النسر الملكي بالأوكرانية).

يذكر أن 82 شخصاً قتلوا بينهم عشرة شرطيين في مواجهات، بين قوات الأمن ومتظاهرين الأسبوع الماضي في كييف، في حمام دم أدى إلى إقالة الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفتيش بعد ثلاثة أشهر من حركة احتجاج، ووصول المعارضة إلى السلطة.