وضع يانوكوفيتش على قائمة المطلوبين دوليا

قال المدعي العام في أوكرانيا أوليه ماخنيتسكي اليوم، الأربعاء، إن الرئيس الأوكراني المعزول فيكتور يانوكوفيتش وضع على قائمة المطلوبين دولياً.

وتقول السلطات الجديدة في البلاد إن يانوكوفيتش الذي اختفى بعدما عزله البرلمان السبت الماضي بعد ثلاثة أشهر من اضطرابات الشوارع مطلوب بتهمة "القتل الجماعي" فيما يتعلق بمقتل محتجين بالرصاص أثناء الأزمة.

وطلب البرلمان الأوكراني، الثلاثاء، من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ملاحقة الرئيس المخلوع فيكتور يانوكوفيتش، بعد سقوط 82 قتيلاً في كييف الأسبوع الماضي.

وفي بيان له، صرح البرلمان بأنه صوت لصالح محاكمة الرئيس المعزول الهارب، فيكتور يانوكوفيتش، بتهم خطيرة أمام المحكمة الجنائية الدولية بمجرد اعتقاله.

وأيد أعضاء البرلمان القرار الذي يربط يانوكوفيتش، الذي عزل يوم السبت والهارب الآن بأعمال عنف ارتكبتها الشرطة ضد المحتجين، والتي أدت، كما أفاد التقرير، إلى مقتل أكثر من 100 مواطن من أوكرانيا ودول أخرى.

وأضاف القرار أنه يجب أيضاً محاكمة وزير الداخلية السابق، فيتالي زاخاراتشينكو، والنائب العام السابق فيكتور بشونكا، المطلوب القبض عليهما أمام المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي.

