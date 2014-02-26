ولي عهد أبو ظبي في زيارة رسمية لليابان

بدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الثلاثاء، زيارة رسمية لليابان تستغرق ثلاثة أيام، يتم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

وتأتي زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى اليابان في وقت يتوقع فيه المراقبون نقلة نوعية في علاقات البلدين، خاصة بعد تولي ياسوو فوكودا، الذي كان يرأَس جمعية الصداقة البرلمانية الإماراتية اليابانية، رئاسة الحكومة اليابانية.

وتبدو العلاقات الاقتصادية بين اليابان والإمارات علاقات متكافئة، على الرغم من أنها تميل قليلاً لصالحِ اليابان. إذ تعد اليابان ثالث شريك تجاري للإمارات، وأكبر مستورد للنفط الإماراتي.

وتوفر رئاسة الشيخ محمد بن زايد للوفد الإماراتي مظلة سياسية مهمة للمحادثات التي يجريها الوفد المرافق.

يذكر أن دولة الإمارات تتطلع إلى تعميق التعاون مع الدول المتقدمة صناعياً وتكنولوجياً للاستفادة من خبراتها في نقل التكنولوجيا وتوطينها، بعد أن أصبحت مركزاً هاماً للاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط.