أوباما يجتمع مع محمود عباس في البيت الأبيض 17 مارس

قال البيت الأبيض اليوم الخميس، إن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيجتمع مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في البيت الأبيض يوم 17 مارس/آذار لبحث محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال البيت الأبيض في بيان "سيبحثان أيضا جهودنا المتواصلة من أجل العمل المشترك على تعزيز المؤسسات التي يمكن أن تدعم إقامة دولة فلسطينية".

ومن المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع أوباما في البيت الأبيض يوم الاثنين.

والتقى وزير الخارجية الأميركي جون كيري، في وقت سابق من الشهر الجاري في باريس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبحث معه سبل إحراز تقدم في عملية السلام في الشرق الأوسط.

ويسعى كيري منذ أشهر إلى إقناع الإسرائيليين والفلسطينيين بـ"اتفاق إطار" يمهد للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع ولكن من دون جدوى.

