أوكرانيا تستدعي القائم بالأعمال الروسي

استدعت أوكرانيا، اليوم الخميس، القائم بالأعمال الروسي، اندري فوروبييف، داعية إلى احترام سلامة أراضيها، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية في بيان.

كما حذر الرئيس الأوكراني الانتقالي أسطول البحر الأسود الروسي المتمركز في مدينة سيباستوبول في شبه جزيرة القرم من أي "عدوان عسكري"، في وقت سيطر مسلحون موالون لروسيا على مبان رسمية في هذه الجمهورية ذات الحكم الذاتي.

وكان وزير الخارجية الأميركية، جون كيري، حذر في وقت سابق اليوم من أي تدخل عسكري روسي في أوكرانيا.

وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع البريطاني، إن بلاده سترصد أي تحرك للقوات الروسية، مؤكداً رفض بلاده أي تدخل خارجي في أوكرانيا.

وجاء الموقف البريطاني بعد أن نقلت مصادر إعلامية روسية أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمر بإجراء تدريب عاجل لاختبار مدى الاستعداد القتالي للقوات المسلحة في غرب روسيا، مع وضع القوات في المنطقة العسكرية الغربية في حالة تأهب.