أوروبا تصوّت لصالح إلغاء تأشيرة شينغن للإماراتيين

صوّت البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، لصالح إلغاء تأشيرة شينغن لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة خلال جلسة التصويت، التي عقدت في ستراسبورغ، وذلك بأغلبية 523 صوتاً من أصل 577 عضواً.

وتعد هذه الموافقة المرحلة الحاسمة التي تليها مرحلة وضع آلية تنفيذ القرار، وبذلك تكون الإمارات الدولة العربية الأولى التي تعفى من تأشيرة شينغن، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتبدأ الترتيبات الإجرائية لوضع القرار حيز التنفيذ، وذلك عن طريق فريق العمل المشترك من الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي لتنفيذ القرار بأسرع وقت ممكن .

وسيكثف فريق العمل جهوده لتسريع إجراءات تنفيذ القرار، تمهيداً للإعلان النهائي لإلغاء تأشيرة شينغن بالنسبة لمواطني الإمارات.

وقال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، من ستراسبورغ "إن هذا التصويت التاريخي هو ثمرة جهود سنتين من العمل المنظم والدؤوب".

وأضاف أن "التصويت اليوم هو في جزء كبير منه انعكاس للسمعة الطيبة التي تحظى بها دولة الإمارات وإنجازاتها على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وأكد هذا الإنجاز الملموس لمواطني الإمارات سيسهل لهم حرية السفر والتنقل في 27 دولة أوروبية.