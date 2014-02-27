اليمن يدعو للتصالح الوطني بعد صدور قرار مجلس الأمن

دعت حكومة الوفاق الوطني اليمنية كافة القوى والمكونات السياسية والمجتمعية للعمل معاً بروح التصالح والاصطفاف الوطني لبناء اليمن الجديد وطي صفحة الماضي.

وقال مصدر مسؤول باسم الحكومة اليمنية، عبر تصريح نشرته وكالة "سبأ" الرسمية للأنباء، عن شكر الجمهورية اليمنية وتقديرها لدول مجلس التعاون الخليجي ومجلس الأمن على دعمهم وجهودهم لإخراج اليمن من الأزمة السياسية وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وأكد المصدر: "إن قرار مجلس الأمن أتى ليؤكد التمسك بوحدة اليمن وأمنه واستقراره، وحث كافة الأطراف على العمل معاً لإنجاز ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية والتصدي لمن يعرقل مسيرة التنفيذ لها".

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى الأربعاء، بالإجماع قراراً ينص على فرض عقوبات على أنصار النظام اليمني السابق الذين يحاولون عرقلة العملية الانتقالية السياسية.

وهذا القرار الذي رعته خصوصاً بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، يضع نظام عقوبات "طيلة فترة أساسية من عام" تديره لجنة مستقلة من مجلس الأمن.

