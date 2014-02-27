رئيس أوكرانيا المعزول: أنا الرئيس الشرعي للبلاد

وجه الرئيس الأوكراني المعزول فيكتور يانوكوفيتش رسالة، طالب فيها السلطات الروسية بضمان سلامته الشخصية من أعمال المتطرفين، محذراً من انتشار التطرف في العديد من مدن أوكرانيا، واعتبر يانوكوفيتش قرارات البرلمان الأوكراني غير شرعية، معتبراً نفسه الرئيس الشرعي للبلاد.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن بيان ليانوكوفيتش قوله: إنه طلب من موسكو ضمان سلامته الشخصية، حيث قال "أنا فيكتور فيدوروفيتش يانوكوفيتش، أعتبر نفسي الرئيس الشرعي للحكومة الأوكرانية".

وكشف مصدر حكومي روسي أن موسكو استجابت لطلب الرئيس الأوكراني المخلوع يانوكوفيتش بضمان سلامته الشخصية في روسيا، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن أن المقاتلات المتواجدة في الدائرة العسكرية الغربية دخلت مرحلة التأهب في إطار اختبار جاهزية القوات الجوية، تنفيذاً لأوامر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبدأ تحليق المقاتلات في مناوبات قتالية على مدار الـ 24 ساعة.

وفي تصاعد الصدامات في القرم بين المعارضين للرئيس المخلوع وأنصاره أعلن الرئيس الأوكراني المؤقت ألكسندر تورتشينوف أن تجول العسكريين من أسطول البحر الأسود الروسي على أراضي القرم سيتم تقييمه على أنه عدوان عسكري ضد أوكرانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الأوكرانية قامت باستدعاء أندريه فوروبيوف القائم بالأعمال في سفارة روسيا الاتحادية في أوكرانيا.