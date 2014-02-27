إصابة العشرات بتسمم غاز ومقتل 12 في حريق بالدوحة

أكد مسعفون ومصادر أمنية أنه يجري نقل عشرات الأشخاص إلى مستشفى في الدوحة عقب تسرب غاز في محطة للكيماويات بمنطقة صناعية قرب العاصمة القطرية اليوم الخميس.

وأضاف المسعفون أنه من المتوقع وصول المصابين إلى مركز حمد الطبي في الدوحة قريبا.

وفي حادث منفصل، قتل 12 شخصاً وأصيب 32 آخرون اليوم الخميس في انفجار اسطوانة غاز في مطعم يقع خلف مجمع تجاري في الدوحة، حسب ما أفاد التلفزيون الرسمي القطري ووزارة الداخلية عبر "تويتر"، فيما أظهرت الصور دماراً كبيراً خلفه الانفجار.

وذكر التلفزيون أن الانفجار القريب من محطة للوقود أسفر عن سقوط 12 قتيلاً، فيما تم بثّ صور لعمليات الإنقاذ التي يقودها الدفاع المدني.

ونقل التلفزيون أيضا عن إدارة الإسعاف أن الانفجار أسفر أيضا عن سقوط 32 جريحاً بينهم ثلاثة في حالة حرجة.

ومن جهتها، أكدت وزارة الداخلية القطرية، عبر "تويتر"، أن السلطات اتخذت "إجراءاتها في مكان الحادث بعد وقوع انفجار في اسطوانات غاز" في المطعم، وهي "تسيطر على آثار الانفجار"، وتقوم بـ"تأمين محطة البترول بشكل كامل وإبعاد السيارات المتواجدة في الموقع".

وأظهرت الصور التي بثها التلفزيون دماراً كبيراً في مكان الانفجار.

وقد انهار سقف المبنى جزئياً جراء قوة الانفجار فيما تطاير الحطام والسيارات المدمرة في المكان القريب جداً من محطة وقود.

وكان 19 شخصاً قتلوا غالبيتهم من الأطفال في حريق شب في مركز تجاري فخم في الدوحة في مايو 2012.