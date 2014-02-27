كيري: أي تدخل عسكري روسي في أوكرانيا سيكون خطأ فادحا

أعلن وزير الخارجية الأميركية، جون كيري، الأربعاء، أن أي تدخل عسكري روسي في أوكرانيا سيكون "خطأ فادحاً".

وقال: "أعتقد أنه لا يوجد أدنى شك ومن أي نوع كان بأن أي تدخل عسكري ينتهك سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها سيكون خطأ فادحاً".

وأضاف في تحذير إلى موسكو: "من المهم بالنسبة لبلد غالباً ما أعرب وبقوة عن رفضه لأي تدخل أجنبي في ليبيا وفي وسوريا وفي أي مكان آخر، أن يأخذ بالاعتبار هذه التحذيرات في الوقت الذي يدرس فيه خياراته في أوكرانيا التي تتمتع بالسيادة".

وكان كيري أعلن لمحطة "إم إس إن بي سي": "نقول بوضوح إن على كل البلدان احترام وحدة تراب أوكرانيا وسيادتها. روسيا قالت إنها ستفعل، ونعتقد أنه من المهم أن تفي روسيا بوعدها".

ونفى كيري تدخل بلاده في شؤون أوكرانيا أو سعيها إلى "المواجهة" مع روسيا في هذه الأزمة. وقال: "لسنا بحاجة الآن للدخول في مواجهة على طريقة الحرب الباردة".