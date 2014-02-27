مقتل مروان دمشقية بيد مجهولين يثير الشائعات بلبنان

فجر يوم الثلاثاء الماضي، خرج مروان دمشقية من منزله في طريق الجديدة لأداء فريضة الصلاة على عادته, إلا أنه لم يعد إلى المنزل الذي غادره. وبعد أن قامت العائلة بإبلاغ الشرطة بأن ابنها مفقود, عثر على جثته على طريق نهر الكلب وقد أصيب برصاصة في رأسه دون وجود أي آثار لتعذيب أو اقتياد.

الجريمة التي قد تبدو حتى الآن كأي جريمة أخرى أحدثت بلبلة في بيروت وأثارت موجة من الإشاعات خاصة وأن القتيل ينتمي إلى "الجماعة الإسلامية".

وعقب مقتله بدأت حملة إلكترونية تروج بأن الدافع وراء مقتل دمشقية مرتبط بكونه منشد أو كاتب أنشودة "أحفر قبرك في يبرود" التي تتوعد لحزب الله بهزيمة تطاله في سوريا.

التقت "العربية.نت" خلال مراسم التشييع أحد أقرباء دمشقية الذي رفض الإفصاح عن اسمه, وقد أكد أن لا علاقة تربط مروان بالنشيد مستبعداً أن يكون الهدف وراء الجريمة طائفي. وقد أصدرت العائلة بياناً تمنت فيه من أصدقاء مروان تجنب الانفعالات غير المسؤولة، والامتناع عن إطلاق الاتهامات والتحليلات بدون بينة. وقد نفى البيان ما تم تداوله من أخبار.

من جهته أكد نائب "الجماعة الإسلامية" عماد الحوت في حديث لـ"العربية.نت" أن مروان لم ينشد ولم يشارك في تأليف نشيد "أحفر قبرك في يبرود"، وأضاف: "لا معطيات لدينا عن القضية. نحن نتابع التحقيقات وننتظر نتيجتها ولا خلفية واضحة عن أسباب الجريمة خاصة وأن مروان كان محبوباً من الجميع".

هذه البلبلة التي أحدثها مقتل مروان سبهها أنشودتان، الأولى أطلقها مؤيدون لحزب الله تحت عنوان "أحسم نصرك في يبرود" متوعدين فيها من وصفوهم بالتكفيريين والإرهابيين.

وأبرز ما يقوله نشيد حزب الله: "حزب الله برجالك جود وارجع بالنصر الموعود.. يا مقاوم روح الله معك، القصير تشهد لك والنبك.. احسم نصرك.. احسم نصرك في يبرود".

ويضيف النشيد "نحن رجال الحزب الغالب نتحدى الموت وما نهاب.. ولنصر الله نؤدي الواجب.. يا تكفيري جاي جنود.. حتخلي أيامك سود".

أما الثانية فأطلقها سوريون مناصرون للثورة رداً على نشيد حزب الله تحت عنوان "أحفر قبرك في يبرود"، متوعدين عناصر حزب الله في سوريا. وقد ظهر فيديو قيل إن منشده هو مروان إلا أن من ظهر في الفيديو شخص آخر مختلف كلياً عن مروان.

ومن أبرز ما يقوله النشيد: "حلمك نصرك في يبرود أوهامك يا حزب الله... يا ضاحية الذلّ انتظري أشلاء وبدون رؤوس.. صبّي الدمع ثم اعتبري من يبرود ومن رنكوس.. أنصار الله ستسحقك مهما يكون الدرب طويل.. من يبرود الذلّ نعدك يا حزباً يحمي إسرائيل".

وبين النشيدين اشتعلت حرب أدت إلى طلب الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله، من مناصريه سحب هذه الأنشودة التي مازالت متوفرة على صفحات الإنترنت.

وهذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها حزب الله إلى إحداث "بروباغاندا" من الأناشيد، إذ سبق وعمد إلى إثارة حماسة جماهيره بالطريقة ذاتها خلال حربه مع إسرائيل, إلا أن العدو هذه المرة تغير إلى من سمّاه "بالتكفيريين" في سوريا. وهي تسمية تبنى فيها وجهة نظر نظام الأسد.

وعن هاتين الأنشودتين يقول المحلل السياسي والاجتماعي لقمان سليم: "الأنشودتان تعبران تمام التعبير عن كل ما لا يقوله الخطاب السياسي الذي يحاول أن يكون متحفظاً ومجاملاً. هذه منتجات ثقافية تعبر عن حقيقة المشاعر السائدة بين اللبنانيين بشأن ما يجري في يبرود. حالة التوتر المذهبي تتصاعد ولا يقوم أحد بأي إجراء لاحتوائها".

ويرى محللون أن الإشاعات التي لفت خبر مقتل مروان دمشقية ما هي إلا دليل على ما يمكن أن تثيره التعبئة الإعلامية من نعرات طائفية اشتدت في لبنان لاسيما بعد تدخل حزب الله في سوريا.

