35 قتيلا بالعراق بينهم 25 بانفجار دراجة نارية مفخخة

قتل 35 شخصاً وأصيب العشرات بجروح في هجمات متفرقة في العراق الخميس، بينها انفجار دراجة نارية مفخخة في سوق للدراجات في مدينة الصدر في شرق بغداد، قتل فيه 25 شخصاً، وفقاً لمصادر أمنية وطبية.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: "إن دراجة نارية انفجرت في سوق "مريدي" في مدينة الصدر التي تسكنها غالبية شيعية، ما أدى الى مقتل 25 شخصا وإصابة 46 على الأقل بجروح.

وفي ساحة مظفر الواقعة في مدينة الصدر أيضا، انفجرت سيارة مفخخة الخميس، ما أدى الى مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة ستة بجروح.

وقتل ثلاثة جنود في اشتباكات مع مسلحين في كركوك (240 كلم شمال بغداد)، وفقا لمصدر أمني رفيع المستوى ومصدر طبي، فيما قتل عنصران من قوات الصحوة في الشرقاط شمال تكريت (160 كلم شمال بغداد).

وقتل أيضا مدنيان وأصيب 15 بجروح بينهم عناصر أمنية بانفجار عبوة ناسفة بالقرب من مركز شرطة الطوز (175 كلم شمال بغداد)، وفقا لقائم مقام الطوز شلال عبدول.

وفي المشاهدة شمال مدينة بغداد، قتل جنديان وأصيب ثلاثة بجروح في انفجار سيارة مفخخة استهدفت موكبا للجيش العراقي، وفقا لمصدر في وزارة الداخلية والمصدر الطبي الرسمي.

وتشهد مناطق متفرقة في عموم العراق منذ مطلع العام 2013 تصاعدا في أعمال العنف هي الاسوأ التي يعيشها العراق منذ موجة العنف الطائفي بين عامي 2006 و2008 والتي أوقعت آلاف القتلى.

وقتل أكثر من 710 أشخاص منذ بداية فبراير، في أعمال عنف متفرقة في عموم العراق، فيما قتل أكثر من 1700 شخص منذ بداية العام، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس" استنادا إلى مصادر أمنية وعسكرية وطبية.