برلمان أوكرانيا يحث روسيا على عدم تأييد الانفصالية

حث البرلمان الأوكراني موسكو اليوم الجمعة، على وقف أي تحركات من شأنها تقويض سلامة أراضي البلاد بعدما سيطر مسلحون على مطارين في منطقة شبه جزيرة القرم.

وتبنى البرلمان مناشدة لروسيا "لوقف التحركات التي تظهر مؤشرات على تقويض السيادة الوطنية وسلامة الأراضي ورفض دعم النزعة الانفصالية في أوكرانيا بأي شكل من الأشكال".

وكانت الحكومة المؤقتة في أوكرانيا اتهمت روسيا باحتلال منطقة القرم وذلك بعد سيطرة جنود روس على مطار عسكري في شبه الجزيرة والسيطرة على المطار الرئيس فيها من قبل مسلحين موالين لروسيا.

ومن جانبه، حذر الرئيس الأوكراني المكلف، الأسطول الروسي من القيام بأي عدوان عسكري بينما تعهدت واشنطن بتقديم كل الدعم للحكومة الانتقالية.

